Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc

Trên mạng xã hội TruthSocial, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 cho biết, ông vừa có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Trăm trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, và là cuộc điện đàm thứ 3 kể từ đầu năm.

Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNN

Theo ông Donald Trump, hai bên đã đạt được tiến triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng bao gồm thương mại, fentanyl, sự cần thiết chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và việc phê duyệt thỏa thuận về TikTok.

Ông Trump thông báo ông đã đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình về một cuộc gặp bên lề thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc và ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới, đồng thời, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào một thời điểm thích hợp.