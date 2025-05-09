Tổng thống Trump: Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc một khoảng cách rất xa về AI

Tại bữa tiệc tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì ở Nhà Trắng ngày 4/9, hàng loạt nhân vật máu mặt của giới công nghệ như Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft), Sundar Pichai (Google) và Satya Nadella (Microsoft) đã có mặt.

Sự kiện diễn ra ngay sau khi chính quyền công bố lực lượng chuyên trách mới về giáo dục AI, do Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng đầu.

Theo tường thuật, bữa tiệc quy tụ hơn 30 ghế, nơi các lãnh đạo công nghệ lần lượt bày tỏ quan điểm và dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống.

Loạt lãnh đạo công nghệ xuất hiện ở bữa tiệc tại Nhà Trắng ngày 4/9. Ảnh: indiatimes

Phát biểu mở màn, Tổng thống Trump nhấn mạnh cam kết giải quyết mối lo hàng đầu của các tập đoàn công nghệ: nguồn năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).