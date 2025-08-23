Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng, chủ tịch Infantino nói gì?

Tổng thống Trump của Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 nói đùa muốn giữ cúp vàng World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA ngăn lại và nói “Chiếc cúp này chỉ dành cho đội vô địch”. Những câu nói và hành động vui đùa của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Infantino đã thành đề tài.

Nếu World Cup 2026 là World Cup nữ thì có lẽ Chủ tịch FIFA Infantino có thể đồng ý, vì đội tuyển nữ Mỹ luôn là ứng viên vô địch sáng giá nhất của mỗi kỳ World Cup. Tuyển nữ Mỹ cũng giàu thành tích nhất ở World Cup và Olympic.