Tổng thống Trump muốn CEO Intel từ chức ngay lập tức

Động thái này càng làm gia tăng thách thức cho Intel, một công ty được kỳ vọng là trụ cột trong việc khôi phục ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ.

"CEO của INTEL có sự MÂU THUẪN RẤT LỚN và phải từ chức, ngay lập tức", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 7/8, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Ông nhấn mạnh "không có giải pháp nào khác cho vấn đề này".

Trước đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton đã yêu cầu Chủ tịch hội đồng quản trị của Intel trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của ông Lip-Bu Tan với Trung Quốc.

Ông Cotton đặc biệt quan ngại về các khoản đầu tư của ông Tan vào các công ty bán dẫn của Trung Quốc và các công ty khác có liên kết với quân đội nước này.