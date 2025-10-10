Tổng thống Trump được ca ngợi sau vai trò hòa giải giữa Israel và Hamas

Theo kế hoạch, hai bên sẽ thực hiện giai đoạn đầu tiên của "Kế hoạch hòa bình cho Gaza" do Tổng thống Donald Trump đề xuất, bao gồm việc Hamas trả tự do cho các con tin còn sống, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza và phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng đây là khoảnh khắc của niềm nhẹ nhõm sâu sắc sau hai năm xung đột, đặc biệt đối với các con tin, gia đình họ và người dân Gaza. Ông cũng kêu gọi hai bên tuân thủ nghiêm các điều khoản trong thỏa thuận.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng đồng loạt gửi lời ca ngợi ông Trump và đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Mỹ cùng các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, song trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định rằng, tất cả các con tin sẽ sớm được trả tự do, Israel sẽ rút quân theo ranh giới đã thống nhất. Ông cũng nhấn mạnh đây là những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh cửu.

Tại Israel, Tổng thống Isaac Herzog gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Trump vì khả năng lãnh đạo phi thường trong việc chấm dứt chiến tranh, giải cứu con tin và khơi dậy hy vọng mới cho Trung Đông, đồng thời cho rằng ông Trump xứng đáng được trao Giải Nobel Hòa bình.

Chính quyền Palestine, hiện quản lý một phần Bờ Tây, cũng hoan nghênh thỏa thuận và cảm ơn ông Trump cùng các bên trung gian, coi đây là bước khởi đầu hướng tới một giải pháp chính trị bền vững và công bằng.

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo Latinh tại Jerusalem do Hồng y PPierbattista Pizzaballa đứng đầu cũng ra tuyên bố hoan nghênh, gọi đây là bước tiến quan trọng mang lại niềm tin và hy vọng mới cho cả người Israel và Palestine.

Với vai trò chủ đạo trong việc kết nối và thuyết phục các bên, Tổng thống Trump đã nhận được sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế, khi thỏa thuận ngừng bắn được coi là bước ngoặt lịch sử mở ra cơ hội thực sự cho hòa bình Trung Đông sau hơn hai năm xung đột đẫm máu.