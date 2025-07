Tổng thống Trump dự khán, chung kết FIFA Club World Cup 2025 được tăng cường an ninh tối đa

Trong tuần qua, công việc của đội an ninh đã được triển khai để “biến sân vận động MetLife trở thành nơi an toàn nhất cả nước”, trích lời kênh News 12. Giao thức an ninh hiện tại sẽ được tăng cường để đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan Mật vụ.