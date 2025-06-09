Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Phạm Huân/VOV-Washington| 06/09/2025 07:26

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Bộ Chiến tranh của Mỹ được thành lập từ năm 1789 trùng với thời điểm Hiến pháp nước này có hiệu lực. Đến năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, Quốc hội Mỹ thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

tong thong trump doi ten bo quoc phong my thanh bo chien tranh hinh anh 1
Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh khôi phục lại tên của Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh. Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” và “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức cũng như trong các thông cáo công khai.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã từng nhiều lần thảo luận việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ và hồi tháng 3, Bộ trưởng Pete Hegseth thậm chí còn tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội về vấn đề này.

Việc đổi tên các bộ ngành là điều hiếm thấy và thường đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đang nắm thế đa số sít sao ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, và các lãnh đạo đảng tại Quốc hội cho đến nay chưa thể hiện ý định phản đối các sáng kiến của ông.

