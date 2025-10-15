Tổng thống Syria thăm Nga

Theo truyền thông nhà nước Syria, các cuộc thảo luận trong chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, sẽ tập trung vào vấn đề duy trì quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimin mà Nga đang vận hành ở miền Đông Syria. Bên cạnh đó, ông al-Sharaa cũng sẽ chính thức yêu cầu giới chức Nga trao cựu Tổng thống Syria Bashar Al Assad đang tỵ nạn tại Nga, cho chính quyền Syria.

Tổng thống chuyển tiếp của Syria Ahmed Al-Sharaa.

Giới chức Syria thời gian qua nhiều lần nhắc đến yêu cầu này, trong đó nhấn mạnh cáo buộc cựu Tổng thống Al Assad đã phạm tội ác chống lại người dân Syria.

Nội dung nghị sự trọng tâm của trong chuyến thăm được cho là sẽ tập trung vào một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước.

Hiện chưa rõ chuyến thăm Nga của Tổng thống lâm thời Syria kéo dài trong bao lâu và liệu có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Trước chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani hồi tháng 7 vừa qua, đã có chuyến đi đến Moscow và hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Syria đến Nga, kể từ khi Chính quyền Syria của cựu Tổng thống Al Assad bị lật đổ tháng 12/2024.