Tổng thống Syria thăm Nga

Bá Thi/VOV-Cairo| 15/10/2025 07:40

Ngày 15/10, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa lên đường thăm Nga. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Chính quyền Syria tới Nga kể từ khi Chính quyền Tổng thống Bashar Al Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024.

Theo truyền thông nhà nước Syria, các cuộc thảo luận trong chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, sẽ tập trung vào vấn đề duy trì quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimin mà Nga đang vận hành ở miền Đông Syria. Bên cạnh đó, ông al-Sharaa cũng sẽ chính thức yêu cầu giới chức Nga trao cựu Tổng thống Syria Bashar Al Assad đang tỵ nạn tại Nga, cho chính quyền Syria.

tong thong syria tham nga hinh anh 1
Tổng thống chuyển tiếp của Syria Ahmed Al-Sharaa.

Giới chức Syria thời gian qua nhiều lần nhắc đến yêu cầu này, trong đó nhấn mạnh cáo buộc cựu Tổng thống Al Assad đã phạm tội ác chống lại người dân Syria.

Nội dung nghị sự trọng tâm của trong chuyến thăm được cho là sẽ tập trung vào một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước.

Hiện chưa rõ chuyến thăm Nga của Tổng thống lâm thời Syria kéo dài trong bao lâu và liệu có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Trước chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani hồi tháng 7 vừa qua, đã có chuyến đi đến Moscow và hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Syria đến Nga, kể từ khi Chính quyền Syria của cựu Tổng thống Al Assad bị lật đổ tháng 12/2024.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-syria-tham-nga-post1237950.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-syria-tham-nga-post1237950.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tổng thống Syria thăm Nga
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO