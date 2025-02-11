Tổng thống Syria sẽ lần đầu thăm Mỹ

02/11/2025 09:35

Hôm qua (01/11), đặc phái viên của Mỹ tại Syria ông Tom Barrack cho biết Tổng thống Syria, ông Ahmed Sharaa sẽ có chuyến thăm tới Mỹ, dự kiến vào ngày 10/11. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia của Syria tới thủ đô của Mỹ.

Trong chuyến thăm này, phía Syria sẽ thảo luận về mong muốn tham gia vào liên minh do Mỹ dẫn đầu để chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

tong thong syria se lan dau tham my hinh anh 1
Tổng thống Syria, ông Ahmed Sharaa sẽ có chuyến thăm tới Mỹ. Ảnh: Reuters

Kể từ khi nắm quyền thay thế ông Bashar al-Assad hồi tháng 12 năm ngoái, ông Sharaa đã thực hiện một loạt chuyến công du nước ngoài khi chính phủ chuyển tiếp của ông tìm cách tái lập mối quan hệ với các nước lớn trên thế giới. Ông Sharaa từng lãnh đạo chi nhánh của Al Qaeda tại Syria, nhưng sau đó đã tách khỏi mạng lưới khủng bố do Osama bin Laden sáng lập và xung đột với với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và các nhóm vũ trang địa phương đã đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thành trì cuối cùng của chúng ở Syria vào năm 2019. Tuy nhiên, nhóm này đã tìm cách lợi dụng sự sụp đổ của chính quyền tổng thống al-Assad trước đây để quay trở lại Syria và nước láng giềng Iraq.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-syria-se-lan-dau-tham-my-post1242755.vov
