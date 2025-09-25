Tổng thống Syria có bài phát biểu lịch sử tại Đại hội đồng LHQ

Ngày 24-9, Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Syria trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), theo kênh Al Jazeera.

Ông al-Sharaa trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Syria phát biểu tại Đại hội đồng LHQ sau gần 60 năm. Người dân trên khắp Syria đã theo dõi bài phát biểu của ông al-Sharaa.

“Syria đang giành lại vị trí xứng đáng của mình giữa các quốc gia trên thế giới” - ông al-Sharaa nói, cho rằng câu chuyện của Syria “chan chứa cảm xúc, hòa lẫn nỗi đau và hy vọng”.

“Câu chuyện Syria là câu chuyện đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Suốt nhiều năm dài, chúng tôi đã chịu bất công, thiếu thốn và áp bức. Rồi chúng tôi đã đứng lên, đòi lại phẩm giá của mình” - ông al-Sharaa nói thêm.