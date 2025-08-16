Tổng thống Putin và Tổng thống Trump họp báo chung sau hội đàm

Buổi họp báo bắt đầu với bài phát biểu của Tổng thống Putin. Thông thường, khi Tổng thống Mỹ tiếp nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo sẽ bắt đầu bằng phát biểu của lãnh đạo chủ nhà và sau đó khách mời mới lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo sau cuộc gặp. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump mang tính xây dựng và việc tổ chức cuộc gặp tại bang Alaska là hợp lý, xét tới lịch sử chung của hai nước tại đây.

“Các cuộc hội đàm của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, rất kỹ lưỡng và hữu ích”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin nói ông đã đạt được thỏa thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sẽ không cản trở” tiến trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Putin không đưa ra chi tiết về thỏa thuận.

Lãnh đạo Nga cũng nhắc lại yêu cầu xuyên suốt của ông rằng cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

“Tình hình ở Ukraine liên quan trực tiếp tới những mối đe dọa căn bản đối với an ninh của chúng tôi”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Anchorage.

Dù Nga mong muốn chấm dứt những gì đang diễn ra ở Ukraine, ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng để đạt được một giải pháp lâu dài và bền vững, cần loại bỏ tất cả các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột này”.

Ông nói thêm: “Cần xem xét tất cả những quan ngại chính đáng của Nga và khôi phục sự cân bằng công bằng về an ninh ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Và tôi đồng ý với Tổng thống Trump, như ông ấy đã nói hôm nay, rằng đương nhiên, an ninh của Ukraine cũng phải được bảo đảm”.

“Tự nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc về vấn đề này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng tôi đã cùng đạt được sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu đó và mở đường hướng tới hòa bình ở Ukraine”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết ông đồng ý rằng cần bảo đảm an ninh cho Ukraine. “Tôi đồng ý với (Tổng thống Mỹ) Donald Trump rằng an ninh của Ukraine phải được bảo đảm, và dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc để đạt được điều đó. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng tôi đã cùng đạt được sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu này và mở đường hướng tới hòa bình tại Ukraine”, ông nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “đạt được một số tiến triển” và “những bước tiến lớn” trong cuộc gặp song phương.

“Chúng tôi đã có một cuộc họp vô cùng hiệu quả và thống nhất được nhiều điểm” song ông Trump thừa nhận “Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng cơ hội để đạt được là rất lớn”.

“Tôi sẽ gọi cho NATO trong ít phút nữa. Tôi cũng sẽ liên lạc với một số người mà tôi cho là phù hợp. Và dĩ nhiên, tôi sẽ gọi cho Tổng thống [Volodymyr] Zelensky để thông báo về cuộc gặp hôm nay. Quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào họ”, ông Trump nói.

Ông Putin gợi ý cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra ở thủ đô Moscow của Nga.

“Đó là một ý tưởng thú vị, tôi sẽ phải chịu ít nhiều áp lực về việc này. Nhưng tôi có thể hình dung khả năng nó sẽ xảy ra”, ông Trump đáp lại sau đề xuất của ông Putin.

Sau khi đưa ra tuyên bố, ông Trump và ông Putin không nhận câu hỏi từ báo giới trong cuộc họp báo.