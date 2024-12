Tổng thống Putin cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Assad

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân chấp thuận cho Tổng thống Syria Bashar Assad tị nạn tại Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Reuters). Tại cuộc họp báo ngày 9/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar Assad. "Không có điều gì để nói về nơi ở của ông Assad", ông Peskov cho biết. Khi được hỏi về cách Tổng thống Assad được cấp quyền tị nạn chính trị, người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Những quyết định như vậy không thể được đưa ra nếu không có sự đồng ý của người đứng đầu nhà nước; đó là quyết định của tổng thống". Trước đó, ông Mikhail Ulyanov, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga, đã xác nhận rằng Tổng thống Assad và gia đình ông đang ở Moscow. Ông Ulyanov cho biết điều này cho thấy cam kết của Nga đối với các đồng minh trong thời điểm khó khăn. "Nga không phản bội bạn bè của mình trong những tình huống khó khăn... không giống như Mỹ", ông Ulyanov tuyên bố. Bộ Ngoại giao Nga hôm 8/12 tuyên bố ông Assad đã từ chức tổng thống Syria và rời khỏi đất nước sau khi chỉ thị chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đây là kết quả đàm phán giữa Tổng thống Assad và một số bên tham gia xung đột vũ trang trên lãnh thổ Syria. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow không tham gia vào những cuộc đối thoại liên quan tới tình hình Syria. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow vẫn giữ liên lạc với tất cả các phe phái đối lập ở Syria và đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công dân Nga trong khu vực. Nga tái khẳng định sự ủng hộ đối với "tiến trình chính trị toàn diện" dựa trên Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Syria thông qua bầu cử tự do và hiến pháp mới. "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và giải quyết các vấn đề về quản trị chính trị thông qua đối thoại", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tôn trọng quan điểm của "tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo trong xã hội Syria". Các kênh truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Assad và gia đình ông đã được cấp quyền tị nạn tại Nga "vì lý do nhân đạo". Lực lượng đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và các nhóm dân quân chống chính phủ khác ở Syria đã nắm quyền kiểm soát Damascus hôm 8/12 sau khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công vào quân đội Syria. Cuộc tấn công của HTS bắt đầu vào tuần trước từ tỉnh Idlib do phe đối lập nắm giữ và được chỉ huy bởi một cựu chỉ huy Al-Qaeda. Thủ tướng Syria Mohammad al-Jalali bày tỏ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lãnh đạo nào do người dân lựa chọn, đồng thời nói thêm rằng ông vẫn ở quê nhà Damascus.