Tổng thống Putin bác bỏ lo ngại của phương Tây về nguy cơ Nga tấn công NATO

Kiều Anh/VOV.VN Theo RT| 03/10/2025 11:39

Các nhà lãnh đạo EU cứ lặp đi lặp lại "phát biểu vô nghĩa" rằng Nga sẽ tấn công các nước NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, đồng thời cho rằng thay vào đó họ nên thư giãn.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tổ chức tại Sochi ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ hoàn toàn những lo ngại của phương Tây về nguy cơ Nga tấn công các nước thành viên NATO, gọi đó là một “ý tưởng không thể hình dung nổi".

tong thong putin bac bo lo ngai cua phuong tay ve nguy co nga tan cong nato hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cho rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hoặc là thiếu năng lực nếu thực sự tin vào điều này, hoặc là đang không trung thực nếu họ biết đó là điều không có thật nhưng vẫn cố tình tuyên truyền cho người dân của mình.

“Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn nhắn nhủ thư giãn đi và hãy ngủ ngon, hoặc tốt hơn là hãy tập trung giải quyết các vấn đề của mình", ông Putin phát biểu, ám chỉ đến những khó khăn kinh tế, xã hội và tài chính đang tồn tại trong nội bộ EU.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia EU, đặc biệt là Ba Lan và các nước vùng Baltic, nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng nếu Nga giành thắng lợi tại Ukraine, nước này có thể mở rộng tấn công sang các thành viên EU và NATO nằm gần biên giới Nga.

Theo các quan chức Nga, những lo ngại này đang bị các nước nói trên thổi phồng và khai thác như một cái cớ để gia tăng quân sự hóa và thúc đẩy các chính sách đối đầu, trong khi không có cơ sở thực tế cho những cáo buộc về mối đe dọa từ phía Nga.

