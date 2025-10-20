Tổng thống Pháp: Vụ trộm tại bảo tàng Louvre là “cuộc tấn công vào di sản quốc gia”

Theo thông báo của chính phủ, nhóm trộm đã sử dụng cần cẩu, đột nhập qua cửa sổ tầng trên của khu trưng bày Galerie d’Apollon- nơi lưu giữ bộ trang sức của hoàng gia Pháp, trước khi tẩu thoát bằng xe mô-tô. Cuộc đột nhập diễn ra chỉ trong 4 phút, vào lúc 9 giờ 30 sáng (giờ địa phương), khi bảo tàng đã mở cửa đón khách. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati cho biết nhóm này hành động cực kỳ chuyên nghiệp.

Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, thu hút khoảng 30.000 khách mỗi ngày. (Ảnh: Reuters)

Công tố viên thành phố Laure Beccuau xác nhận 8 món trang sức quý giá đã bị lấy đi và món thứ chín đã bị nhóm trộm làm rơi tại hiện trường khi đang tẩu thoát. Các món trang sức bị đánh cắp gồm 2 vương miện, 2 dây chuyền, 2 trâm cài, 1 đôi bông tai và 1 chiếc bông tai. Viên kim cương nổi tiếng Regent với giá trị ước tính hơn 60 triệu đô-la, được trưng bày trong cùng khu vực không phải là mục tiêu mà nhóm trộm hướng tới.

Các nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra quy mô lớn để truy tìm nhóm tội phạm và khôi phục hình ảnh, uy tín của Pháp trong vai trò quốc gia lưu giữ và bảo tồn các di sản văn hóa. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc nâng cao công tác đảm bảo an ninh tại một trong những bảo tàng nổi tiếng bậc nhất, lưu giữ những kiệt tác nghệ thuật của thế giới.