Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng

Trong một thông báo vào hôm 10/10, Điện Élysée cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu vào vị trí Thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới trong thời gian tới.

Giới thạo tin cho biết, quyết định tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu được cho là kết quả của một thỏa hiệp mới giữa Điện Élysée và một số lực lượng trung hữu trong Quốc hội, trong đó ông Sébastien Lecornu cam kết “tái cấu trúc Nội các theo hướng kỹ trị và đối thoại”.

Sau khi được tái bổ nhiệm, ông Sébastien Lecornu dự kiến sẽ công bố thành phần Nội các mới trong những ngày tới. Ảnh: 20 Minutes

Sau khi được tái bổ nhiệm, ông Sébastien Lecornudự kiến sẽ công bố thành phần Nội các mới trong những ngày tới, đồng thời tập trung ổn định tài chính công, tăng cường đối thoại với các công đoàn và khôi phục tiến trình cải cách hành chính vốn bị gián đoạn trong thời gian qua.

Tuy nhiên, quyết định tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu đang vấp phải phản ứng trái chiều trong chính trường Pháp. Các đảng cực hữu Tập hợp quốc gia và cực tả “Nước Pháp bất khuất” cho rằng quyết định này thể hiện sự “vô trách nhiệm” và “thách thức công luận”; đồng thời khẳng định sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ tương lai của ông Sébastien Lecornu. Trong khi đó, đảng “Chân trời mới” và một bộ phận trung hữu thuộc “Đảng Những người Cộng hoà” lại phản ứng thận trọng, hoan nghênh một “tín hiệu ổn định” song nhấn mạnh rằng điều này chỉ có ý nghĩa nếu đi kèm với đối thoại thực chất.

Việc Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu đánh dấu một bước đi mạo hiểm nhưng chiến lược: giữ nguyên một người điều hành quen thuộc để duy trì ổn định ngắn hạn, đảm bảo duy trì tính liên tục quyền lực hành pháp trước khi bước vào năm tài khóa mới. Tuy nhiên, nếu ông Sébastien Lecornu không thể tạo ra bước đột phá trong đối thoại chính trị và khôi phục lòng tin công chúng, chính phủ Pháp có thể lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng – điều mà nước Pháp, và cả châu Âu đều không mong muốn trong thời điểm đầy biến động hiện nay.