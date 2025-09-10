Trong một thông cáo, Điện Élysée nhấn mạnh, ông Sébastien Lecornu, người vừa nộp đơn từ chức Thủ tướng Pháp hôm 6/10, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron trong ngày 8/10 để báo cáo về các cuộc thảo luận mà ông đã tiến hành trong 48 giờ qua với các đảng phái chính trị.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, ông Lecornu khẳng định đã hoàn thành những nhiệm vụ được Tổng thống Emmanuel Macron giao phó. (Ảnh chụp màn hình)

Điện Élysée cho biết Tổng thống Macron đã ghi nhận kết luận của ông Lecornu rằng đa số đại biểu phản đối giải tán Quốc hội và coi đây là sự tồn tại của một nền tảng ổn định cũng như duy trì khả năng thông qua Dự luật ngân sách 2026 trước ngày 31/12, đồng thời khẳng định Tổng thống Macron "sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ" tới, tức là vào ngày 10/10.

Trước đó vào ngày 6/10, chỉ vài giờ sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng, Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu thực hiện "các cuộc đàm phán cuối cùng trước tối thứ Tư" nhằm đạt được một thỏa thuận với các đảng phái chính trị và xây dựng một kế hoạch tổng thể giúp nước Pháp vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình France 2, ông Lecornu khẳng định đã hoàn thành những nhiệm vụ được Tổng thống giao phó. Ông Lecornu bày tỏ tin tưởng vào việc phần lớn các đại biểu trong Quốc hội sẽ phản đối việc giải tán và nhấn mạnh “đây không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi Tổng thống Cộng hòa”.

Ông Lecornu cho biết thêm, dự thảo ngân sách năm 2026 có thể sẽ được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 13/10, và thời hạn cuối cùng để Quốc hội thông qua là vào cuối năm. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng dự thảo ngân sách này sẽ không hoàn hảo và cần phải được thảo luận thêm. Một trong những vấn đề quan trọng là có thể phải cắt giảm một số chính sách tiết kiệm để đổi lấy sự đồng thuận của đa số.

Bên cạnh đó, ông Lecornu nhấn mạnh còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến cải cách lương hưu và xem đây là nguyên nhân chính gây bế tắc hiện nay. Ông cũng khẳng định Tổng thống sẽ phải tìm ra giải pháp để các cuộc tranh luận về cải cách lương hưu có thể diễn ra một cách hiệu quả trong thời gian tới.