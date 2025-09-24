Tổng thống Pháp Macron bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của Tổng thống Trump

Tuy nhiên, theo một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, không giống như phần đông những người phải chịu cảnh bất tiện, ông Macron đã trực tiếp gọi điện cho ông Trump từ vỉa hè để đùa vui về tình huống của mình.

Tổng thống Pháp gọi điện cho Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

“Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống, tôi thật sự xin lỗi", viên cảnh sát bối rối nói với ông Macron khi ông đang tìm cách sang đường cùng phái đoàn.

“Hiện giờ mọi thứ đang bị phong tỏa. Đoàn xe sắp đi qua”, cảnh sát này giải thích.

“Nếu ông không thấy đoàn xe thì hãy để tôi đi qua. Tôi sẽ đàm phán với ông”, ông Macron pha trò, liên hệ nhẹ nhàng tới những cuộc thương lượng mà ông và các lãnh đạo thế giới khác sẽ tham gia trong khuôn khổ Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York tuần này.

Bị buộc phải đứng chờ sau rào chắn, ông Macron liền gọi điện cho ông Trump.

“Đoán xem nào, tôi đang đứng ngoài đường do mọi thứ bị phong tỏa vì ông đấy", ông Macron vừa cầm điện thoại vừa nói, đồng thời cho biết ông muốn tranh thủ có một cuộc trao đổi ngắn với ông Trump và Qatar về tình hình Gaza.

Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp xác nhận ông Macron đã nói chuyện điện thoại với ông Trump trong lúc đi bộ. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân thiện và tạo cơ hội để hai nhà lãnh đạo bàn về một số vấn đề quốc tế.