Tổng thống Pháp bổ nhiệm Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang làm Thủ tướng mới

Chỉ vài giờ sau khi cựu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đệ đơn từ chức chiều ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Sébastien Lecornu làm Thủ tướng mới.

Như vậy, ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, đã chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ 7 dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron và là vị Thủ tướng thứ 5 kể từ khi ông Macron bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2.

Sinh năm 1986, ông Lecornu là một chính trị gia trẻ với bề dày kinh nghiệm chính trị đáng nể: Ông nhậm chức thị trưởng khi 28 tuổi, tiếp đó giữ chức chủ tịch hội đồng tỉnh Eure ở tuổi 29, và trở thành Bộ trưởng lúc 31 tuổi.

Sự gắn bó và trung thành với Tổng thống Emmanuel Macron giúp Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu duy trì vị trí chủ chốt qua nhiều nhiệm kỳ chính phủ. (Ảnh: Ouest-France)

Từ năm 2022, ông đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Pháp, đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như nâng cao vị thế của Pháp trong việc xử lý các vấn đề quốc tế, điển hình là xung đột Nga - Ukraine.

Các chuyên gia trong lĩnh vực nhận định ông Lecornu là một chính trị gia sở hữu kinh nghiệm sâu rộng ở cả cấp địa phương lẫn trung ương. Ông được đánh giá cao về hiệu quả công tác, hiểu biết vững chắc về kỹ thuật quản lý nhà nước cùng khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

Sự gắn bó và trung thành với Tổng thống Emmanuel Macron giúp ông duy trì vị trí chủ chốt qua nhiều nhiệm kỳ chính phủ. Bên cạnh đó, vai trò tại Bộ Quốc phòng đã nâng cao uy tín quốc tế của ông.

Ông Lecornu thường được đánh giá là một quan chức có nền tảng kỹ trị, đôi khi được cho là ít gắn kết với người dân và chưa nổi bật về sức hút chính trị. Ông không được biết đến rộng rãi ngoài khu vực địa phương của mình và đã vấp phải một số phản hồi trái chiều trong quá trình xử lý các tình huống khủng hoảng, đặc biệt tại các vùng hải ngoại.

Quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông cũng từng khiến dư luận đặt ra câu hỏi về động lực phát triển sự nghiệp của mình. Để củng cố vị thế lãnh đạo lâu dài, nhiều ý kiến cho rằng ông cần chú trọng hơn vào việc xây dựng hình ảnh gần gũi cũng như xác lập tầm nhìn chính trị rõ ràng đối với công chúng.

Tân Thủ tướng Pháp được Tổng thống giao nhiệm vụ tiếp xúc với các đảng phái chính trị và thành lập một chính phủ mới trong những ngày tới.

Nhiệm vụ cấp thiết của Thủ tướng Sébastien Lecornu và các cộng sự là nhanh chóng hoàn thiện Dự luật ngân sách 2026 và trình lên Quốc hội phê duyệt trong thời gian sớm nhất để đưa nước Pháp quay trở lại trạng thái ổn định sau những khủng hoảng chính trị.