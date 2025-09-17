Xuất hiện tại thao trường Mulino trong bộ quân phục, Tổng thống Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận này là thực hành phòng thủ Nhà nước Liên minh Nga – Belarus trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc quân phục thị sát tập trận Zapad-2025. Ảnh: TASS

Theo Tổng thống Putin, Zapad-2025 được tổ chức tại 41 thao trường với sự tham gia của khoảng 100.000 binh sĩ cùng 10.000 hệ thống vũ khí, trang thiết bị hiện đại.

“Tất cả đều là khí tài mới, được sử dụng trong thực chiến và kế hoạch diễn tập dựa trên kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt. Có tới 10.000 khí tài, bao gồm 333 máy bay chiến thuật, chiến lược và vận tải quân sự. Hơn 247 tàu cũng tham gia, từ tàu mặt nước, tàu ngầm tới tàu hậu cần”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin tới thao trường Mulino, nơi diễn ra cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025. Nguồn: Sputnik

Tổng thống Nga cũng thông tin, có 25 phái đoàn nước ngoài tham dự, trong đó 16 quốc gia cử đại diện, còn 6 quốc gia đưa lực lượng quân sự trực tiếp tham gia. Ông chúc toàn bộ lực lượng tham gia tập trận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Putin đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên của đoàn ngoại giao – quân sự và quan sát viên quốc tế sau khi kết thúc giai đoạn hoạt động chính của diễn tập.

Tổng thống Putin thị sát các mẫu vũ khí và trang thiết bị tại thao trường Mulino. Video: Sputnik

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã báo cáo với Tổng thống Putin về tiến độ tập trận chung Zapad-2025. Theo đó, phía Nga huy động lực lượng chỉ huy, quân đoàn Leningrad và Moscow, các đơn vị không quân – vũ trụ, lính dù, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic. Về phía Belarus có sự tham gia của lực lượng trong nhóm quân khu vực.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Evkurov cho biết, theo kế hoạch, nhóm quân chung Nga – Belarus thực hành đẩy lùi một cuộc xâm nhập quy mô lớn trên hướng Tây, với các hoạt động quân sự triển khai theo 3 hướng và cả tại khu vực Bắc Cực.

Các cuộc diễn tập chiến lược chung Nga – Belarus mang tên Zapad-2025 diễn ra từ ngày 12-16/9, nhằm kiểm tra năng lực bảo đảm an ninh quân sự của Nhà nước Liên minh và khả năng sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động gây hấn.

Theo các thông tin được công bố ngày 16/9, phần quan trọng nhất của Zapad-2025 diễn ra tại thao trường Mulino của Trung tâm Huấn luyện chiến đấu số 333, với sự tham gia của lực lượng lục quân, lính dù và hải quân đánh bộ. Hơn 100 quan sát viên quốc tế từ 55 quốc gia theo dõi giai đoạn chính tại thao trường Mulino.