Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong các bức thư gửi lãnh đạo Việt Nam, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, cách đây 80 năm được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng, hiện thân cho ước mơ về một đất nước giàu đẹp, hòa bình và phát triển.