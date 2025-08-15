Tổng thống Nga Putin lên đường tới Alaska gặp ông Trump

Theo kế hoạch, tại Magadan, Tổng thống Putin sẽ tham quan Nhà máy Omega-Sea – nơi sở hữu dây chuyền chế biến dầu cá hiện đại. Tiếp đó ông sẽ đến Trung tâm văn hóa – xã hội Công viên Mayak. Tổ hợp này bao gồm không gian triển lãm, khu trưng bày bảo tàng tạm thời, hội trường hội nghị, quán cà phê, trung tâm đón khách du lịch và khu xưởng sáng tạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin cũng sẽ ghé thăm khu liên hợp thể thao và giải trí đa năng “Tổng thống” – cơ sở lớn nhất vùng Magadan. Tổ hợp gồm nhà thi đấu đa năng, sân băng dành cho khúc côn cầu và trượt băng nghệ thuật, bể bơi dài 25m với 8 làn, khu vui chơi dưới nước với cầu trượt, phòng tập boxing, phòng tập võ Kyokushin và nhiều môn võ thuật khác, cùng các phòng tập thể hình, bóng bàn và yoga.

Một điểm dừng quan trọng khác là Đài tưởng niệm các Anh hùng Alsib (Alaska – Siberia), tưởng nhớ chiến công của phi công Sư đoàn Không quân Cờ đỏ số 1 trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Công trình khắc họa hình ảnh bắt tay giữa phi công Liên Xô và Mỹ trước cánh máy bay dựng thẳng đứng, biểu trưng cho hợp tác lịch sử giữa hai nước.

Đài tưởng niệm được khánh thành năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng, đặt gần nhà ga sân bay cũ Magadan trên tuyến cao tốc liên bang Kolyma. Địa điểm này từng đóng vai trò then chốt trong việc vận hành tuyến hàng không Alaska – Siberia (1942 – 1945), nối Fairbanks (Alaska) với Krasnoyarsk, qua các sân bay ở Magadan, Seimchan và Berelekh. Đây là tuyến vận chuyển máy bay Mỹ viện trợ cho Liên Xô theo chương trình cho thuê – cho mượn (lend-lease), trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cực Bắc, đòi hỏi sự dũng cảm và kiên cường của phi công cùng đội ngũ kỹ thuật.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ họp với Thống đốc Nosov, thảo luận về việc triển khai quy hoạch tổng thể thành phố Magadan.

Từ Magadan, ông Putin sẽ tới thành phố Anchorage, bang Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, trọng tâm cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là vấn đề giải quyết xung đột Ukraine, bao gồm những nội dung đã được thảo luận tại Điện Kremlin ngày 6/8 với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn về các biện pháp bảo đảm hòa bình, an ninh toàn cầu, những vấn đề quốc tế – khu vực cấp bách, cũng như hợp tác kinh tế song phương.