Tổng thống Nepal đồng ý bổ nhiệm cựu Chánh án Karki làm Thủ tướng lâm thời

Ông Poudel đã có cuộc tham vấn với các chuyên gia tối 11/9 và gặp bà Karki. Theo trang tin này, ông "đã đồng ý về nguyên tắc đề cử bà Karki" giữ chức Thủ tướng lâm thời. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này không ủng hộ việc giải tán Quốc hội.

Bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao được đề xuất làm Thủ tướng lâm thời của Nepal. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Hiến pháp Nepal không cho phép bổ nhiệm một Thủ tướng không phải là hạ nghị sĩ, trừ trường hợp cơ quan lập pháp bị giải tán. Do vậy, Tổng thống đang tìm kiếm một giải pháp thay thế nhằm bổ nhiệm bà Karki mà không cần giải tán Quốc hội.

Tờ Kathmandu Post cho hay, các cuộc đàm phán về việc thành lập nội các lâm thời sau khi cựu Thủ tướng Sharma Oli từ chức đã diễn ra trước đó tại trụ sở Quân đội Nepal nhưng không đạt kết quả.

Đầu tuần này, các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội đã leo thang thành bạo loạn ở thủ đô Kathmandu cũng như nhiều thành phố khác của Nepal. Cảnh sát cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng, trên 1.000 người bị thương trong các cuộc bất ổn. Ngày 9/9, chính quyền dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội giữa làn sóng biểu tình. Quân đội Nepal được triển khai dày đặc trên các tuyến phố. Lệnh giới nghiêm tiếp tục được gia hạn tại Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur đến sáng 13/9.