Tổng thống Nam Phi thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ngài Tổng thống ngày 22-4-2025 vừa qua.

Tại hội đàm chiều 24-10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận: