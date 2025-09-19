Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ điện đàm về Tiktok và thuế quan

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters| 19/09/2025 19:25

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay (19/9) nhằm xác nhận thỏa thuận khung liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ, qua đó tách ứng dụng khỏi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc.

Thông tin được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Madrid, Tây Ban Nha. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thời hạn chót ngày 17/9 đặt ra trước đó có thể khiến TikTok bị gián đoạn hoạt động tại Mỹ và điều này đã thúc đẩy các nhà đàm phán Trung Quốc nỗ lực đạt được “một thỏa thuận tiềm năng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay 19/9. Ảnh: ABC News

Phía Trung Quốc cũng xác nhận tiến triển tích cực. Nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương cho biết hai bên đã đạt được "đồng thuận về khuôn khổ cơ bản" để giải quyết vấn đề TikTok, mặc dù cách diễn đạt có phần khác so với tuyên bố của phía Mỹ.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ và thỏa thuận tiềm năng này được xem là bước đột phá hiếm hoi trong các cuộc đàm phán kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng thương mại vẫn chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định về một cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi phía Trung Quốc cũng kỳ vọng một cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh sẽ sớm diễn ra. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, việc có đưa vấn đề này vào cuộc điện đàm hôm nay hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của các nhà lãnh đạo.

