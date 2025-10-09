Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về vụ Israel không kích Qatar để hạ thủ lĩnh Hamas

“Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian hòa bình, sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”, ông Trump viết. “Tuy nhiên, việc loại bỏ Hamas, những kẻ đã hưởng lợi từ sự khốn khổ của người dân sống ở Gaza, là một mục tiêu xứng đáng”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Việc Israel tập kích Qatar đã vấp phải sự lên án từ Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và EU, đồng thời có nguy cơ làm chệch hướng các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza và nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được thông qua đàm phán một sự kết thúc xung đột kéo dài gần hai năm này.

Qatar là đối tác an ninh của Mỹ và là nơi đặt Căn cứ không quân al-Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Qatar đã đóng vai trò trung gian hòa giải cùng với Ai Cập trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn dường như ngày càng khó đạt được. Nhóm Hồi giáo Palestine Hamas đã thiết lập căn cứ chính trị tại Qatar từ lâu.

Chính quyền ông Trump đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công từ quân đội Mỹ ngay trước khi nó diễn ra - ông Trump cho biết trên mạng xã hội. Tổng thống Trump không nói rõ liệu Israel có phải là bên thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

Các quan chức Israel nói với Reuters rằng cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas, bao gồm cả Hayya. Israel vẫn đang thu thập thông tin về cuộc không kích và chưa xác định liệu có quan chức hay lãnh đạo Hamas nào bị giết hay không - một nguồn tin thân cận nói với Reuters.