Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về vụ Israel không kích Qatar để hạ thủ lĩnh Hamas

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: Reuters| 10/09/2025 12:19

Nhà lãnh đạo Mỹ Trump cho biết ông coi việc tấn công Hamas là một mục tiêu xứng đáng, nhưng ông cảm thấy không ổn khi vụ tấn công của Israel diễn ra tại Qatar, quốc gia Arab vùng Vịnh, một đồng minh lớn của Washington nhưng không thuộc NATO.

“Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian hòa bình, sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”, ông Trump viết. “Tuy nhiên, việc loại bỏ Hamas, những kẻ đã hưởng lợi từ sự khốn khổ của người dân sống ở Gaza, là một mục tiêu xứng đáng”.

tong thong my trump len tieng ve vu israel khong kich qatar de ha thu linh hamas hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Việc Israel tập kích Qatar đã vấp phải sự lên án từ Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và EU, đồng thời có nguy cơ làm chệch hướng các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza và nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được thông qua đàm phán một sự kết thúc xung đột kéo dài gần hai năm này.

Qatar là đối tác an ninh của Mỹ và là nơi đặt Căn cứ không quân al-Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Qatar đã đóng vai trò trung gian hòa giải cùng với Ai Cập trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn dường như ngày càng khó đạt được. Nhóm Hồi giáo Palestine Hamas đã thiết lập căn cứ chính trị tại Qatar từ lâu.

Chính quyền ông Trump đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công từ quân đội Mỹ ngay trước khi nó diễn ra - ông Trump cho biết trên mạng xã hội. Tổng thống Trump không nói rõ liệu Israel có phải là bên thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

Các quan chức Israel nói với Reuters rằng cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas, bao gồm cả Hayya. Israel vẫn đang thu thập thông tin về cuộc không kích và chưa xác định liệu có quan chức hay lãnh đạo Hamas nào bị giết hay không - một nguồn tin thân cận nói với Reuters.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-trump-len-tieng-ve-vu-israel-khong-kich-qatar-de-ha-thu-linh-hamas-post1228878.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-trump-len-tieng-ve-vu-israel-khong-kich-qatar-de-ha-thu-linh-hamas-post1228878.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về vụ Israel không kích Qatar để hạ thủ lĩnh Hamas
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO