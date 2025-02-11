Tổng thống Mỹ Trump gọi Nigeria là 'quốc gia đáng hổ thẹn', đe doạ hành động quân sự

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/11, Tổng thống Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ cũng sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria.

“Nếu Mỹ gửi quân đội đến, họ sẽ ‘nổ súng’ để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang gây ra tội ác khủng khiếp này", ông Trump viết. Nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc đối xử bất công với người theo đạo Thiên Chúa tại Nigeria.

Vùng Darul Jamal của Nigeria. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump gọi Nigeria là "quốc gia đáng hổ thẹn" và cảnh báo chính phủ nước này phải hành động nhanh chóng.