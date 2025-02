Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

“Các hành động và chính sách được đề cập trong sắc lệnh ban đầu vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, trích tài liệu được Nhà Trắng công bố.

“Do đó, tôi sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong Sắc lệnh Hành pháp số 13660 thêm một năm”, ông Trump nói.

Sắc lệnh cũng tham chiếu đến quyết định năm 2022 do Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký. Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt để đáp trả việc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk sáp nhập Nga, coi diễn biến này “là mối đe dọa đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, do đó tạo thành mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.