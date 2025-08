Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình áp thuế đối với dược phẩm và chất bán dẫn

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, Tổng thống Donald Trump cho biết ban đầu Mỹ sẽ áp một khoản thuế nhỏ đối với thuốc nhập khẩu, nhưng trong vòng một đến một năm rưỡi, mức thuế này sẽ tăng mạnh lên 150% và sau đó là 250%. Theo Nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu là thúc đẩy các công ty sản xuất thuốc trong nước, thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu. Ông cũng nhấn mạnh sẽ sớm công bố thuế quan với chip và chất bán dẫn, vốn thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế riêng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Các mức thuế mới dự kiến sẽ tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Chip máy tính tiên tiến nhất thế giới chủ yếu được sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc), nơi nhà sản xuất chip hàng đầu TSMC cung cấp cho các công ty như Apple, Nvidia hay Qualcomm. Việc áp thuế 20% dự kiến trong tuần này đối với hàng hóa của Vùng lãnh thổ Đài Loan, thấp hơn mức 32% từng cảnh báo, vẫn tạo áp lực tăng chi phí cho các công ty công nghệ lớn như Amazon, Meta, Microsoft và OpenAI. Đánh giá về tác động của các mức thuế quan mới đối với ngành công nghiệp bán dẫn, bà Sarah Bianchi, Cựu Đại diện thương mại Mỹ cho biết:

“Với cuộc điều tra chất bán dẫn, điều tôi quan tâm là Tổng thống muốn giảm nhập khẩu chip trực tiếp ở mức khoảng 50 tỷ USD hay muốn mở rộng sang các sản phẩm chứa chip? Nếu mở rộng, con số nhập khẩu có thể lên tới khoảng 300 tỷ USD. Thuế quan có thể khiến các quốc gia gửi chip sang nước khác trước, nhúng vào sản phẩm rồi mới nhập vào Mỹ. Cách áp thuế này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong phản ứng của ngành công nghiệp.”

Trong lĩnh vực dược phẩm, Mỹ đang thúc đẩy sản xuất nội địa bằng thuế quan và các khoản đầu tư lớn. AstraZeneca đầu tư 50 tỷ đô la, Eli Lilly 27 tỷ để xây dựng bốn nhà máy, còn Johnson & Johnson và Roche rót hơn 100 tỷ để mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Tuy nhiên, theo bà Sarah Bianchi, các công ty sản xuất thuốc gốc (generic) vẫn gặp khó khăn vì nguyên liệu giá rẻ từ Ấn Độ và Trung Quốc khó thay thế:

“250% chắc chắn là một con số rất cao, trong khi việc di dời một cơ sở sản xuất hoặc xây dựng mới tại Mỹ lại tốn kém cả về thời gian và chi phí. Bạn cần có phê duyệt từ FDA cùng nhiều thủ tục khác. Vì thế, điều cần quan tâm là xem Tổng thống nhắm đến phần nào của chuỗi cung ứng dược phẩm, từ nguyên liệu cơ bản cho đến thuốc gốc. Nhiều nguyên liệu đến từ Ấn Độ, trong khi một số thuốc tiên tiến hơn lại từ EU.”

Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, nhưng mức độ thành công phụ thuộc vào khả năng thực thi. Trong ngành dược phẩm, chi phí sản xuất cao hơn tại Mỹ có thể được bù đắp bởi thuế quan, nhưng chính sách “Tối huệ quốc” lại có thể giảm các ưu đãi cho R&D. Ngành bán dẫn cũng đối mặt với nguy cơ dư thừa công suất khi có tới 630 tỷ đô la đầu tư toàn cầu đang tràn vào thị trường.

Không giống như các mức thuế đối ứng dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/8, thuế theo ngành từ dược phẩm đến kim loại và các mặt hàng công nghiệp khác được áp dụng dựa trên các cuộc điều tra thương mại vì lý do an ninh quốc gia theo Mục 232 của Luật Mở rộng Thương mại Mỹ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn so với các quyền khẩn cấp từng được sử dụng để nhằm vào từng quốc gia cụ thể.