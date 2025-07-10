Tổng thống lâm thời Syria dự kiến gặp lãnh đạo người Kurd

Cuộc gặp giữa Tổng thống lâm thời Syria và lãnh đạo người Kurd diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận giữa hai bên ký kết vào tháng 3/2025, về việc sáp nhập các thể chế của người Kurd ở khu vực Bắc và Đông Bắc vào chính quyền trung ương, phần lớn bị đình trệ.

Nhiều người xuống đường tại TP Aleppo (Syria) để biểu tình phản đối chính phủ Syria vào tối 6/10. Ảnh: North Press Agency

Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack và Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp giữa hai bên. Hai quan chức Mỹ này đã tới Syria hôm qua và có cuộc gặp với chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Abdi.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ dữ dội đã xảy ra vào đêm qua tại khu vực có đông người Kurd ở thành phố Aleppo, giữa lực lượng chính phủ Syria và SDF.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết, các hoạt động quân sự của họ là một phần trong kế hoạch tái triển khai, thể hiện cam kết thực hiện thỏa thuận với SDF, và không nhằm mục đích tấn công. Trong khi đó, SDF cáo buộc vụ đụng độ là kết quả của hành động khiêu khích từ một số phe phái trong chính phủ lâm thời, cùng nỗ lực tiến quân bằng xe tăng của lực lượng này.