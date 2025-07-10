Tổng thống lâm thời Syria dự kiến gặp lãnh đạo người Kurd

Minh Ngô/VOV-Cairo| 07/10/2025 20:51

Nguồn tin chính phủ Syria hôm nay (7/10) cho biết, Tổng thống lâm thời nước này, ông Ahmed Al-Sharaa, dự kiến có cuộc gặp với lãnh đạo người Kurd ở Syria, ông Mazloum Abdi, trước sự chứng kiến của các quan chức Mỹ, sau cuộc đụng độ xảy ra hôm qua (6/10) tại thành phố Aleppo.

Cuộc gặp giữa Tổng thống lâm thời Syria và lãnh đạo người Kurd diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận giữa hai bên ký kết vào tháng 3/2025, về việc sáp nhập các thể chế của người Kurd ở khu vực Bắc và Đông Bắc vào chính quyền trung ương, phần lớn bị đình trệ.

tong thong lam thoi syria du kien gap lanh dao nguoi kurd hinh anh 1
Nhiều người xuống đường tại TP Aleppo (Syria) để biểu tình phản đối chính phủ Syria vào tối 6/10. Ảnh: North Press Agency

Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack và Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp giữa hai bên. Hai quan chức Mỹ này đã tới Syria hôm qua và có cuộc gặp với chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Abdi.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ dữ dội đã xảy ra vào đêm qua tại khu vực có đông người Kurd ở thành phố Aleppo, giữa lực lượng chính phủ Syria và SDF.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết, các hoạt động quân sự của họ là một phần trong kế hoạch tái triển khai, thể hiện cam kết thực hiện thỏa thuận với SDF, và không nhằm mục đích tấn công. Trong khi đó, SDF cáo buộc vụ đụng độ là kết quả của hành động khiêu khích từ một số phe phái trong chính phủ lâm thời, cùng nỗ lực tiến quân bằng xe tăng của lực lượng này.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-lam-thoi-syria-du-kien-gap-lanh-dao-nguoi-kurd-post1236119.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-lam-thoi-syria-du-kien-gap-lanh-dao-nguoi-kurd-post1236119.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tổng thống lâm thời Syria dự kiến gặp lãnh đạo người Kurd
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO