Tổng thống Iran tuyên bố sẽ xây dựng lại các cơ sở hạt nhân lớn hơn

Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra khi ông tới thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của nước này và gặp gỡ các nhà quản lý cấp cao của ngành công nghiệp hạt nhân Iran. Tổng thống Masoud khẳng định, kiến thức hạt nhân nằm trong tay các nhà khoa học nước này, do đó, việc phá hủy các tòa nhà và nhà máy hạt nhân không gây ra vấn đề cho Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Ông Pezeshkian nhấn mạnh việc xây dựng lại các cơ sở hạt nhân hướng tới mục đích dân sự, giúp phát triển kinh tế, công nghiệp, y tế và giải quyết các vấn đề khác cho người dân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran nếu quốc gia Hồi giáo này cố gắng khởi động lại các cơ sở mà Mỹ đã ném bom hồi tháng 6.