Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết hôm 28/9 rằng hạ tầng thiết yếu tại trung tâm dữ liệu quốc gia, nơi xảy ra hỏa hoạn khiến hàng trăm dịch vụ hành chính trực tuyến tê liệt, đã được khôi phục. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn các hệ thống có thể kéo dài nhiều tuần.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng các quan chức của Cơ quan Giám định Quốc gia đã có mặt tại Trung tâm Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở Daejeon vào Chủ nhật, hai ngày sau vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm dịch vụ của chính phủ bị tê liệt. Ảnh: Yonhap

Đám cháy bùng phát tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon, đơn vị nắm vai trò trọng yếu trong việc xác thực danh tính, cấp giấy tờ công và vận hành nhiều dịch vụ công trực tuyến.

Sự cố đã khiến hàng loạt dịch vụ bị ngưng trệ, trong đó có Korea Post, cổng dịch vụ Government24 và ứng dụng căn cước công dân trên điện thoại.