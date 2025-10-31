Tổng thống Hàn Quốc phát biểu khai mạc APEC, kêu gọi đoàn kết trước thách thức

Sáng 31-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), kêu gọi các nền kinh tế của khối tăng cường hợp tác nhằm ứng phó những thách thức chung, theo hãng thông tấn Yonhap.

Phiên họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ 31-10 (giờ địa phương) tại TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang (Hàn Quốc).

Phiên họp có chủ đề “Hướng tới một khu vực kết nối và kiên cường, và hơn thế nữa”, với các cuộc thảo luận không chính thức giữa lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng sự tham dự của các khách mời quan trọng như Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - ông Mohammed bin Zayed Al Nahya và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lee nhấn mạnh vai trò tiên phong của Hàn Quốc trong APEC kể từ khi diễn đàn được thành lập, khẳng định cam kết lâu dài của nước này đối với hợp tác khu vực và thịnh vượng chung.