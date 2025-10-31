Tổng thống Hàn Quốc phát biểu khai mạc APEC, kêu gọi đoàn kết trước thách thức

Sáng 31-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), kêu gọi các nền kinh tế của khối tăng cường hợp tác nhằm ứng phó những thách thức chung, theo hãng thông tấn Yonhap.
Phiên họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ 31-10 (giờ địa phương) tại TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang (Hàn Quốc).
Phiên họp có chủ đề “Hướng tới một khu vực kết nối và kiên cường, và hơn thế nữa”, với các cuộc thảo luận không chính thức giữa lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng sự tham dự của các khách mời quan trọng như Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - ông Mohammed bin Zayed Al Nahya và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lee nhấn mạnh vai trò tiên phong của Hàn Quốc trong APEC kể từ khi diễn đàn được thành lập, khẳng định cam kết lâu dài của nước này đối với hợp tác khu vực và thịnh vượng chung.
“Trong mọi thành tựu đa phương mà APEC đạt được, Hàn Quốc luôn ở tuyến đầu của hành trình ấy” - ông Lee nói thêm.
Tổng thống Hàn Quốc lưu ý rằng “tất cả chúng ta đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi trật tự quốc tế thay đổi nhanh chóng”.
“Trật tự thương mại tự do đang chứng kiến những biến động lớn, bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, và đà phát triển của thương mại cùng đầu tư đang suy yếu” - Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt mang đến cả những khủng hoảng chưa từng có và những cơ hội mới, đồng thời nhấn mạnh hợp tác và đoàn kết là con đường chắc chắn nhất hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
“Càng gắn kết và cởi mở với nhau, chúng ta càng có thể tiến xa hơn trên con đường hướng tới thịnh vượng chung” - theo vị tổng thống.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong đa dạng.
“Dù mỗi quốc gia đều theo đuổi lợi ích riêng, chúng ta vẫn có thể cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là đạt được thịnh vượng chung thông qua hợp tác và đoàn kết” - ông nói thêm.