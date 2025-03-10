Tổng thống Hàn Quốc đề xuất trao đổi thư tín giữa các gia đình ly tán

Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay, nhân dịp đón Lễ Chuseok (Thu tịch – Trung Thu) vào 15/8 âm lịch hàng năm, hôm nay (3/10), tại Đài viễn vọng hòa bình Ganghwa (Ganghwa Peace Lookout) ở thành phố Incheon, Tổng thống Lee Jae Myung đã gặp gỡ với những người tị nạn chiến tranh từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất trao đổi thư tín giữa các gia đình ly tán. Ảnh: Yonhap News

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lee nhấn mạnh “việc xác định xem thân nhân của các gia đình ly tán ở hai miền Triều Tiên ai còn sống, ai đã mất và việc tạo điều kiện để các gia đình này trao đổi thư tín là trách nhiệm chính trị của hai bên”. Ông cũng bày tỏ mong muốn Bình Nhưỡng cân nhắc đề xuất này trên tinh thần nhân đạo.

Tổng thống Lee Jae Myung một mặt khẳng định “không có hy vọng nào hơn việc các gia đình ly tán có thể đoàn tụ và chung sống”, mặt khác thừa nhận “quan hệ liên Triều đang trong tình trạng thù địch, do đó hy vọng này rất khó trở thành sự thật”. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận vấn đề này xuất phát từ sự bất lực của giới chính trị, bao gồm cả chính ông, và coi đó là nỗi day dứt của bản thân.

Kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung luôn nêu cao quan điểm hòa giải trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, với nhiều bước cụ thể như: dỡ bỏ loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới, đình chỉ chương trình phát thanh tâm lý chiến nhằm vào Triều Tiên, giãn bớt tần suất các cuộc tập trận của quân đội, bao gồm cả tập trận chung với Mỹ.

Tuy nhiên, sự bất đồng quan điểm giữa hai bên lại liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân – tên lửa của Triều Tiên. Do đó, đến thời điểm hiện tại, các nỗ lực của Tổng thống Lee Jae Myung vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng.