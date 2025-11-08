Tổng thống Donald Trump tuyên bố 'dọn dẹp' thủ đô Mỹ, cấp chỗ ở cho người vô gia cư

Ông Trump hứa cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư, nhưng ở rất xa Washington - Ảnh: WSS

Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo vào ngày 11/8 (giờ Mỹ) để công bố chi tiết kế hoạch đối với Washington - thành phố hiện do chính quyền địa phương điều hành dưới sự giám sát của Quốc hội liên bang. Đây là cơ chế quản lý mà ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng và từng dọa sẽ đưa thủ đô vào diện quản lý trực tiếp từ Nhà Trắng.

Mới đây, ông Trump cũng viết trên mạng xã hội Truth Social: ''Chúng ta sẽ khiến Thủ đô trở nên an toàn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người vô gia cư phải rời đi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho họ, nhưng ở rất xa thủ đô". Ông nói thêm vấn đề tội phạm tại thành phố sẽ bị trấn áp nhanh chóng.

Theo số liệu liên bang công bố năm 2024, Washington xếp thứ 15 trong danh sách các thành phố lớn của Mỹ về số lượng người vô gia cư. Vào mỗi đêm, thủ đô có khoảng 3.782 người trong tổng số hơn 700.000 cư dân không có nơi ở ổn định. Phần lớn họ đang được các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời tiếp nhận. Tuy nhiên, khoảng 800 người vẫn đang sinh sống ngoài đường, không có chỗ trú cố định.

Theo thống kê từ sở cảnh sát, trong nửa đầu năm 2025, tội phạm bạo lực tại Washington đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Trên thực tế, tỉ lệ tội phạm năm 2024 cũng đã chạm mức thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với điều mà ông mô tả là ''sự bùng phát tội phạm'' tại thủ đô. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ chính quyền địa phương.

Thị trưởng Washington - bà Muriel Bowser khẳng định: ''Chúng tôi không ghi nhận xu hướng tội phạm tăng như những gì được mô tả''.

Bà cho biết thành phố đã trải qua giai đoạn khó khăn vào năm 2023 khi tình trạng tội phạm tăng cao, nhưng nhấn mạnh tình hình hiện tại đã khác xa: ''Chúng tôi đã dành hơn 2 năm qua để kéo giảm các vụ việc bạo lực, đưa tội phạm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ.''

Bà Bowser cũng tiết lộ rằng Tổng thống Trump ''hiểu rõ'' nỗ lực của thành phố trong việc hợp tác với các cơ quan liên bang, đặc biệt là sau cuộc gặp giữa hai bên tại Phòng Bầu dục trước đó vài tuần.

Nhật Minh(theo Straistimes)