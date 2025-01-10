Tổng thống Donald Trump nói gì trước hơn 800 tướng lĩnh Mỹ?

Ngày 30-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phát biểu trước hơn hàng trăm sĩ quan cấp tướng và đô đốc tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia.

Cuộc họp thu hút sự chú ý lớn khi diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót để Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách, tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Mở đầu bài phát biểu, ông Donald Trump dường như đoán trước bầu không khí im ắng của khán phòng. Ông đùa: "Tôi chưa từng bước vào căn phòng nào vắng lặng như vậy", khiến khán giả bật cười. Ông còn đùa rằng ai không thích thông điệp của mình có thể rời phòng nhưng sẽ phải "bỏ lại quân hàm và tương lai".