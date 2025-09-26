Tổng thống Donald Trump dự tính dời địa điểm tổ chức World Cup 2026

Ông Trump dẫn chứng các chính sách của mình đã giúp nước Mỹ an toàn hơn trước thềm World Cup. Ông đã điều Vệ binh Quốc gia tới Washington, D.C. tháng trước để xử lý cái mà ông gọi là một “tình trạng khẩn cấp về tội phạm”, và sau đó ông tuyên bố động thái này khiến thành phố “không còn tội phạm”.

Các vấn đề liên quan đến World Cup do FIFA giám sát, tổ chức này đã chọn địa điểm thi đấu và sẽ là bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump nói: “Như các bạn có thể đã biết, chúng tôi sẽ đến Memphis và một số thành phố khác. Sắp tới chúng tôi sẽ đến Chicago. Nơi đó sẽ an toàn cho World Cup. Nếu tôi thấy không an toàn, chúng tôi sẽ chuyển đến một thành phố khác, chắc chắn rồi. Thực ra, đây là một câu hỏi rất hay và thực tế.

Nếu tôi thấy không an toàn, chúng tôi sẽ di dời nó ra khỏi thành phố đó. Vì vậy, nếu bất kỳ thành phố nào mà chúng tôi cho là nguy hiểm dù chỉ một chút cho World Cup, hoặc cho Thế vận hội 2028. Như bạn biết họ có quyền lật đổ Olympic, nhưng riêng đối với World Cup, do thi đấu ở rất nhiều thành phố, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ di dời nó. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu sẽ qui tụ 48 đội tranh tài dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-12 tại Washington, D.C.