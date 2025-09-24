Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

Trong bài phát biểu vừa diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23-9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định mình đã "chấm dứt 7 cuộc chiến" nhưng "chưa từng nhận được dù chỉ một cuộc gọi" từ Liên hợp quốc.

"Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên hợp quốc là một chiếc thang cuốn đang đi thì dừng ngay giữa chừng" - Sky News dẫn lời đùa của ông Donald Trump về sự cố ông gặp phải bên trong tòa nhà Liên hợp quốc ở New York.