Tổng thống Biden yêu cầu sinh viên Học viện Hải quân đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

Ngày 27/5, phát biểu trước 1.200 sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân (ở Annapolis, bang Maryland), Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng công việc của họ sẽ là đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

"Các anh chị sẽ bảo vệ các quy tắc quốc tế, bảo đảm tương lai tự do và rộng mở của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo quyền tự do hàng hải của Biển Đông, và hơn thế nữa, đảm bảo các tuyến đường biển luôn thông thoáng và an toàn", Tổng thống Biden nói.

Các sinh viên của Học viện Hải quân Mỹ ngày 27/5. Ảnh: Reuters.

Nhắc lại chuyến thăm châu Á vừa qua, ông Biden tin rằng an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là “tương lai của thế giới chúng ta”.

“Những nguyên tắc hàng hải cơ bản có từ lâu là nền tảng cho kinh tế toàn cầu và ổn định toàn cầu. Các bạn sẽ giúp tập hợp các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.

Trước đó, từ ngày 20 - 24/5, ông Biden đã có chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tổng thống vào đầu năm 2021 với điểm đến là hai nước đồng minh quan trọng Hàn Quốc và Nhật Bản.

Qua các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, các học giả chính trị quốc tế nhận định, Mỹ đang cho thấy những động thái cụ thể hơn liên quan đến tăng cường an ninh khu vực. Đáng lưu ý, ông Biden không chỉ đơn thuần đưa ra các cam kết đảm bảo an ninh cho hai nước đồng minh ở Đông Bắc Á mà còn truyền tải thông điệp rằng, Mỹ sẵn sàng thắt chặt quan hệ với các nước đồng minh khác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tương tự như với Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một thông điệp quan trọng bậc nhất của chính quyền ông Biden muốn gửi gắm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vốn là một trong những trọng tâm xoay trục mà lâu nay Mỹ hướng tới.