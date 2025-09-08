Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố không có ý định tái tranh cử

Ngày 8/8, trả lời phỏng vấn của tạp chí Time (Mỹ), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông không có ý định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của đất nước.

Khi được hỏi về chính sách mà người kế nhiệm ông có thể theo đuổi, nhà lãnh đạo Belarus cho rằng chính sách đó có thể khác với chính sách của ông.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: THX/TTXVN

Ông bày tỏ hy vọng rằng tổng thống tiếp theo của Belarus sẽ "xây dựng trên những gì đã có và phát triển đất nước một cách vững chắc".

Là nhà lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus sau khi nước này giành được độc lập, Tổng thống Lukashenko đã lãnh đạo đất nước kể từ năm 1994, phục vụ 6 nhiệm kỳ liên tiếp.

Ông đã giành được nhiệm kỳ hiện tại - nhiệm kỳ thứ bảy - trong cuộc bầu cử ngày 26/1 vừa qua, với số phiếu áp đảo 86,82%. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo tại Belarus dự kiến diễn ra vào năm 2030.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Time, Lukashenko khẳng định ông sẵn sàng tổ chức cuộc họp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Minsk.

Theo đề xuất của ông Lukashenko, cuộc họp sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng tới, trong đó ngày đầu tiên sẽ thảo luận về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ông đề xuất, nếu đạt được một dự thảo văn kiện trong ngày họp đầu tiên, Tổng thống Ukraine sẽ được mời họp trong ngày tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết ông Putin “rất muốn” gặp ông Trump tại Minsk, còn Tổng thống Mỹ “cũng sẽ hài lòng” với cuộc gặp này.

Ông Lukashenko nhấn mạnh lệnh ngừng bắn trên không giữa Nga và Ukraine sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới một giải pháp lâu dài.

Cùng ngày, hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin Tổng thống Lukashenko đã điện đàm với người đồng cấp Nga, trong đó ông Putin trao đổi về cuộc gặp giữa ông và đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff - và đề xuất hòa đàm Nga-Ukraine do phía Mỹ đưa ra.

Ông Putin cũng thông báo đã đồng ý tham dự cuộc gặp với Tổng thống Trump, và hai bên đang cân nhắc địa điểm tổ chức.