Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

Nội dung đề xuất của Tổng thống Ba Lan Nawrocki tập trung vào việc thắt chặt các quyền lợi xã hội và pháp lý đối với người tị nạn Ukraine. Theo đó, ông Nawrocki yêu cầu liên kết phúc lợi với điều kiện làm việc và đóng thuế tại Ba Lan. Ngoài ra, đề xuất cũng bao gồm việc kéo dài thời gian cư trú cần thiết để nhập quốc tịch từ ba năm lên mười năm, áp dụng không chỉ cho người tị nạn Ukraine mà còn cho tất cả người nước ngoài.

Tổng thống Ba Lan Nawrocki (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Nawrocki cho rằng, dự luật hiện tại có lợi cho người tị nạn Ukraine hơn công dân Ba Lan về mặt tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính. Do đó, việc hạn chế phúc lợi sẽ khuyến khích người tị nạn Ukraine nỗ lực làm việc và đóng góp thuế tại Ba Lan.

Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Nawrocki, Phó Thủ tướng Ba Lan Gawkowski cảnh báo, việc thiếu khuôn khổ pháp lý mới có thể tạo khoảng trống, khiến một số người tị nạn Ukraine rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp sau ngày 30/9/2025, và có thể tác động tiêu cực đến quan hệ Ba Lan-Ukraine.

Ba Lan đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn Ukraine kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Chính phủ Ba Lan đã cấp cho người tị nạn Ukraine quyền tiếp cận thị trường lao động cũng như hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội, trong đó có chương trình "800+" - khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 188 euro cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi, bất kể thu nhập gia đình.

Theo giới chuyên gia, đề xuất của Tổng thống Nawrocki đánh dấu sự chuyển dịch trong chính sách tị nạn của Ba Lan theo hướng cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, quyết định này có thể sẽ khiến quan hệ Ba Lan-Ukraine trở nên căng thẳng.