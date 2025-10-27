Tổng thống 92 tuổi của Cameroon tái đắc cử, tiếp nối 43 năm cầm quyền

Như vậy, phán quyết ngày 27-10 mở đường cho ông Paul Biya, 92 tuổi, trở thành nguyên thủ quốc gia tại vị lớn tuổi nhất thế giới. Ông đã lãnh đạo Cameroon từ năm 1982.

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử hôm 12-10, ông giành được 53,66% phiếu bầu, vượt qua đối thủ và cũng là cựu đồng minh Issa Tchiroma Bakary (đạt 35,19%). Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 57,7%.

Không khí căng thẳng leo thang ngay trước khi cơ quan bầu cử công bố kết quả. Tại TP Douala – trung tâm kinh tế của đất nước, hàng trăm người xuống đường yêu cầu bầu cử công bằng, cáo buộc kết quả bỏ phiếu bị đảng của ông Biya thao túng.