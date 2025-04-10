'Tổng tài' từng dính drama đánh người bị 'phốt' làm màu, nhận vơ từ thiện bà con vùng lũ

Sau khi nổi tiếng theo cách tai tiếng, các thông tin liên quan đến N.V.T. (sinh năm 1998) luôn nhận về nhiều chú ý.

Mới nhất trên trang cá nhân, người này viết: "Hiện tại đoàn đã trao hết 50 phần quà và 50 triệu tiền mặt của các mạnh thường quân tới bà con xã Thạch Khê - Hà Tĩnh".

Kèm theo đó, T., cũng đăng ảnh "check-in" đi trao quà cho bà con đang gặp khó khăn sau cơn bão số 10.

Một diễn đàn chia sẻ về sự việc.

Tuy nhiên không lâu sau đó, một tài khoản có tên Đ.D.H., - để lại bình luận gay gắt dưới bài đăng: "Từ thiện cùng công ty chị thì phải ghi rõ công ty chị ra. Đừng làm như mình tự đi từ thiện". Theo tìm hiểu, người phụ nữ này đã đại diện cho một doanh nghiệp thực hiện chuyến thiện nguyện nói trên.