'Tổng tài' từng dính drama đánh người bị 'phốt' làm màu, nhận vơ từ thiện bà con vùng lũ

Sau khi nổi tiếng theo cách tai tiếng, các thông tin liên quan đến N.V.T. (sinh năm 1998) luôn nhận về nhiều chú ý.
Mới nhất trên trang cá nhân, người này viết: "Hiện tại đoàn đã trao hết 50 phần quà và 50 triệu tiền mặt của các mạnh thường quân tới bà con xã Thạch Khê - Hà Tĩnh".
Kèm theo đó, T., cũng đăng ảnh "check-in" đi trao quà cho bà con đang gặp khó khăn sau cơn bão số 10.
Tuy nhiên không lâu sau đó, một tài khoản có tên Đ.D.H., - để lại bình luận gay gắt dưới bài đăng: "Từ thiện cùng công ty chị thì phải ghi rõ công ty chị ra. Đừng làm như mình tự đi từ thiện". Theo tìm hiểu, người phụ nữ này đã đại diện cho một doanh nghiệp thực hiện chuyến thiện nguyện nói trên.
Ngay lập tức bài đăng của T., đã thổi bùng tranh luận. Nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, sau đó T., đã phải khóa bình luận công khai trên trang cá nhân và chủ động xóa đi các comment xấu, tránh làm ảnh hưởng đến chuyến thiện nguyện của cả đoàn.
Chia sẻ với ZNews, T., cho biết status nói trên anh đã "cóp" lại của một thành viên trong đoàn và bản thân không có ý "làm màu". Ngay khi nhận được góp ý từ phía bà H., người này đã sửa lại bài viết, có thêm phần tên của doanh nghiệp O.H, là đơn vị đứng ra tổ chức công tác thiện nguyện.
"Ngay sau đó, tôi và chị đã gọi điện trao đổi trực tiếp, cả hai bên đều hiểu rõ tình huống, và hiểu lầm đã được giải quyết trong tinh thần thiện chí. Tôi cũng đã cập nhật bổ sung tên công ty vào bài viết để thể hiện sự tôn trọng và minh bạch", T., cho hay.
Về phía bà H., mới đây cũng có chia sẻ liên quan. Bà cho biết bản thân là người đứng ra kêu gọi mạnh thường quân cứu trợ bà con sau bão. Chuyến đi do công ty và các mạnh thường quân tin tưởng, gửi gắm.
"Bạn T. là người quen của một người tôi có biết, nhờ đi cùng, đến ngày đi tôi mới được biết thông tin này. Tôi cũng muốn bạn có một cơ hội, có thể là giúp sức cùng đoàn nên đồng ý để bạn đi", bà H. chia sẻ về mối quan hệ với T.
Người này cũng tâm sự bản thân rất buồn khi ban đầu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ bà con nhưng không ngờ tình huống xấu lại xuất hiện.
"Khi bạn đăng ảnh nhưng không đầy đủ thông tin, tôi thực sự rất buồn và muốn góp ý để không phụ lòng các mạnh thường quân đã tin tưởng chị, không phụ lòng chính đội ngũ của mình", người phụ nữ này nói với ZNews.
Trước đó, sự việc nam nhân viên một tiệm cà phê ở Hà Nội bị khách hàng hành hung đã nhận về chú ý lớn. Sự việc có liên quan đến "tổng tài" N.V.T., nói trên.
Liên quan đến vụ việc, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (đàn em của N.V.T., SN 2002, quê Bắc Ninh) do có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.