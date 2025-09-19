'Tổng tài' muốn hút thuốc, chủ quán cà phê đau đầu tìm cách xử trí

Mặc dù nhiều quán cà phê đã treo biển cấm hút thuốc hoặc có thông báo về quy định này, việc thực thi dường như chưa nghiêm túc. Tình trạng khách hàng vô tư hút thuốc vẫn diễn ra phổ biến.

Hành vi hút thuốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, làm giảm trải nghiệm của khách và phá vỡ không gian thư giãn của quán. Các chủ quán thường đau đầu khi xử lý vấn đề này.

Chị Phương Anh (quản lý quán trà đạo ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết, quán có quy định rõ ràng về hút thuốc lá. Khu vực bên trong quán, phòng kín điều hòa có biển cấm, khách sẽ không được phép hút thuốc. Một số khách có nhu cầu sẽ được nhân viên hướng dẫn ngồi ở bên ngoài quán. Nếu khách hàng không đồng ý, quán xin phép không phục vụ.