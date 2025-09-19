'Tổng tài' đang hot nhất MXH từng được lên truyền hình vì sở hữu 'profile khủng'

Mới đây, thông tin về chàng trai trẻ có tên Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, Hà Nội) đang nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Ngay khi tên tuổi nổi như cồn, hình ảnh về nam thanh niên khi tham gia một bài phỏng vấn năm 2019 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, trên sóng truyền hình, anh chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành do mình tạo ra.