'Tổng tài' đang hot nhất MXH từng được lên truyền hình vì sở hữu 'profile khủng'

Mới đây, thông tin về chàng trai trẻ có tên Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, Hà Nội) đang nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội.
Ngay khi tên tuổi nổi như cồn, hình ảnh về nam thanh niên khi tham gia một bài phỏng vấn năm 2019 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, trên sóng truyền hình, anh chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành do mình tạo ra.
Được giới thiệu là "kỳ nhân", người này cho biết Cờ Ngũ Hành được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả vào tháng 7/2019. Sản phẩm được lấy cảm hứng từ Âm dương ngũ hành và các vì sao trong vũ trụ,...
Sau 6 năm, hiện Thiên là Chủ tịch của W., được thành lập từ tháng 11/2022. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (tương đương 61% vốn), số cổ phần còn lại thuộc về 4 người khác.
Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp này là Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;...
Cách đây vài tháng, W. từng tổ chức một khóa học liên quan đến lĩnh vực tại chính trong gia đình. Theo quảng cáo, mức học phí của mỗi khóa học dao động trong mức 299.000 đồng - 1 triệu đồng, thông qua hình thức trực tuyến. Ngoài ra, người đàn ông này còn phụ trách một fanpage 200 nghìn thành viên liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp.
Trên trang cá nhân, Thiên cũng xây dựng bản thân là một doanh nhân, đăng ảnh check-in sang chảnh, diện vest bảnh bao.