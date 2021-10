Tổng Lãnh sự Anh: Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển quan hệ hai nước

Về mặt thương mại, chúng tôi rất vui mừng được ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Vương quốc Anh Việt Nam (UKVFTA) vào cuối năm 2020.

Năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, thương mại song phương Việt Nam-Vương quốc Anh đạt 5,6 tỷ USD. Tôi rất mừng vì trong 6 tháng đầu năm nay, ngay sau khi UKVFTA được ký kết và có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã có sự phát triển ấn tượng, với mức tăng trưởng 19% so với so với cùng kỳ năm ngoái - bất chấp bối cảnh đầy thách thức của đại dịch COVID-19.

Tăng cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Anh

Theo Bà, ngành hoặc lĩnh vực nào của hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai?

Bà Emily Hamblin: Việc ký kết UKVFTA thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác thương mại song phương, điều này mang lại lợi ích chung to lớn cho cả hai nước. Theo đó, 65% của tất cả các loại thuế đã được xóa bỏ đối với thương mại Việt Nam - Anh và con số này sẽ tăng lên 99% vào thời điểm thực thi đầy đủ FTA.

Cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Anh ngày càng tăng. Đồng thời nhiều doanh nghiệp Vương quốc Anh đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vàđầu tư hơn tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có liên quan đến thế mạnh của chúng tôi như cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và công nghệ cao, gắn liền với hỗ trợ phát triển bền vững và tăng trưởng xanh trong nền kinh tế carbon thấp.

Và chúng tôi nhận thấy nhiều tiềm năng gia tăng quan hệđối tác song phương trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thông minh, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Hướng tới tương lai, chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực ASEAN, đặc biệt với vai trò mới của Vương Quốc Anh làĐối tác Đối thoại của ASEAN. Việc gia nhập CPTPP làưu tiên hàng đầu của Chính phủ Vương quốc Anh khi chúng tôi mong muốn tối đa hóa cơ hội với tư cách là một quốc gia thương mại độc lập mới và sẽ giúp tăng cường thương mại với các nước CPTPP, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng tôi vui mừng vì Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP. Việc gia nhập CPTPP cũng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ thương mại song phương Việt - Anh thông qua những cam kết bổ sung các điều khoản của UKVFTA.

Xin cảm ơn bà!

Mạnh Hùng(thực hiện)