Tổng kết và trao giải 2 cuộc thi nhằm lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII

Your browser does not support the audio element.

Đây là hai cuộc thi nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời phát hiện, biểu dương những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những tác phẩm chất lượng cao được trưng bày tại buổi tổng kết và trao giải.

Cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi" dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/3/2021 tới hết ngày 31/07/2021. Cuộc thi có 13 câu hỏi, trong đó có 12 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, với những nội dung chính là tìm hiểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp thiết thực, cụ thể của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XIII. Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến trên mạng Internet.