Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 3: Xuất hiện khối xe đặc chủng mới

13/08/2025 16:20

Sự xuất hiện của khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố là điểm nhấn nổi bật tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 1
Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành Tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 2
Các đại biểu dự buổi hợp luyện.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 3
Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 3.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 4
Buổi tổng hợp luyện gồm 2 phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và phần diễu binh, diễu hành.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 5
Bước chân hào hùng của các khối chiến sĩ tiến qua lễ đài.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 6
Các khối chiến sĩ tiến qua lễ đài thể hiện đồng bộ động tác cá nhân, tạo hiệu ứng đều và đẹp mắt.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 7
Màn thể hiện ấn tượng trong buổi tổng hợp luyện lần 3 là thành quả từ quá trình khổ luyện của các chiến sĩ.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 8
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là khối chiến sĩ cuối cùng tiến qua lễ đài trước khi các vũ khí, khí tài xuất hiện.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 9
Buổi tổng hợp luyện lần 3 tiếp tục mang đến màn trình diễn mãn nhãn của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 10
Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 11
Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 12
Ngoài ra, khối xe cảnh sát giao thông cũng có sự thay đổi ở buổi tổng hợp luyện lần 3 so với các buổi tổng hợp luyện trước đó.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 13
Mẫu xe cảnh sát giao thông do Việt Nam sản xuất thay thế mẫu xe do nước ngoài sản xuất ở buổi hợp luyện lần này.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 14
Theo kế hoạch, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ có thêm 1 buổi tổng hợp luyện nữa tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 15
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu động viên các lực lượng sau buổi tổng hợp luyện.
tong hop luyen dieu binh, dieu hanh lan 3 xuat hien khoi xe dac chung moi hinh anh 16
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà các chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện.
Theo vov.vn
https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-lan-3-xuat-hien-khoi-xe-dac-chung-moi-post1222250.vov
