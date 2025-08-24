Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng...
Đúng 20 giờ 45 phút, ngày 24-8, các khối diễu hành diễu binh bộ hành đã tiếp cận khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi và Bà Triệu trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân.
Đây là các khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình đã di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Dưới ánh đèn cao áp, trong tiếng quân nhạc trầm hùng, từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Dòng người dân Thủ đô đứng hai bên đường cổ vũ, ghi hình, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ dành cho các lực lượng tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, bà con nhân dân cũng tiếp nối bước theo đoàn quân về khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám để giao lưu cùng các chiến sỹ.
19 giờ 30, tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Thì và Bà Triệu, những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác, giữ cho đường phố sạch sẽ để đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường âm thầm làm việc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Họ thu gom rác trong tiếng vỗ tay, cổ vũ của bà con.
Cùng với sự tận tụy của lực lượng vệ sinh, người dân theo dõi buổi luyện diễu binh cũng thể hiện nét văn minh, ý thức cao khi tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, không chen lấn, xô đẩy và nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ.
Những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đó đã tạo nên một nếp sống đẹp, góp phần làm nên không khí trang trọng, đoàn kết và đầy tự hào trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.