Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

Đúng 20 giờ 45 phút, ngày 24-8, các khối diễu hành diễu binh bộ hành đã tiếp cận khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi và Bà Triệu trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân.

Khối hồng kỳ đi qua tuyến phố Hàng Khay - Tràng Thi - Tràng Tiền.

Đây là các khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình đã di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Ảnh: PHI HÙNG

Dưới ánh đèn cao áp, trong tiếng quân nhạc trầm hùng, từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Dòng người dân Thủ đô đứng hai bên đường cổ vũ, ghi hình, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ dành cho các lực lượng tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các khối diễu hành nhìn từ trên cao đường Hùng Vương. Ảnh: PHI HÙNG

Sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, bà con nhân dân cũng tiếp nối bước theo đoàn quân về khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám để giao lưu cùng các chiến sỹ.