Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

24/08/2025 22:23

Đúng 20 giờ, các khối đã vào Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng...

Khối xe cảnh sát, xe bảo vệ các nguyên thủ quốc gia
doan-xe-bao-ve-lanh-dao-cap-cao-1.jpg
Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các loại xe trình diễn tại A80 gồm xe đặc chủng chống bạo loạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy, xe hộ tống, xe y tế, cùng nhiều loại xe khác. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
doan-xe-bao-ve-lanh-dao-cap-cao-8.jpg
doan-xe-bao-ve-lanh-dao-cap-cao-2.jpg
Các loại xe trình diễn tại A80 gồm xe đặc chủng chống bạo loạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy, xe hộ tống, xe y tế, cùng nhiều loại xe khác. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
doan-xe-bao-ve-lanh-dao-cap-cao-4.jpg
Các loại xe trình diễn tại A80 gồm xe đặc chủng chống bạo loạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ... Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Dàn khí tài hiện đại lần lượt tiến qua lễ đài
khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
Đoàn xe bánh xích
1-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
Đoàn xe bánh xích đi qua lễ đài.
2-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
3-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
5-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
7-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
4-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân.
8-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
6-khoi-xe-tang-thiet-giap.jpg
Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không. UAV chuyên trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao bất kể đêm ngày cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất, xe cơ giới hạng nhẹ.

Đúng 20 giờ 45 phút, ngày 24-8, các khối diễu hành diễu binh bộ hành đã tiếp cận khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi và Bà Triệu trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân.

khoi-hong-ky-qua-trang-tien.jpg
Khối hồng kỳ đi qua tuyến phố Hàng Khay - Tràng Thi - Tràng Tiền.

Đây là các khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình đã di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

khoi-dieu-binh-tren-pho.jpg
Từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Ảnh: PHI HÙNG

Dưới ánh đèn cao áp, trong tiếng quân nhạc trầm hùng, từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Dòng người dân Thủ đô đứng hai bên đường cổ vũ, ghi hình, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ dành cho các lực lượng tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

dieu-binh-hung-vuong.jpg
Các khối diễu hành nhìn từ trên cao đường Hùng Vương. Ảnh: PHI HÙNG

Sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, bà con nhân dân cũng tiếp nối bước theo đoàn quân về khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám để giao lưu cùng các chiến sỹ.

khoi-du-kich-mien-nam.jpg
Khối nữ du kích miền Nam đi qua đường Tràng Thi - Tràng Tiền. Ảnh: THANH TÚ
khoi-nam-si-quan-an-ninh-nhan-dan.jpg
Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân đại diện cho lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
CANH-SAT-GIAO-THONG.jpg
Khối nữ cảnh sát giao thông đại diện cho hình ảnh người nữ chiến sĩ công an duyên dáng, bản lĩnh và kỷ luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Biển người dân đang rất háo hức chờ đợi
nguoi-dan-cho-tong-hop-luyen-a80-1.jpg
Biển người trên phố chờ đợi tới giờ tổng hợp luyện chính thức lần 2. Ảnh: PHI HÙNG
nguoi-dan-cho-tong-hop-luyen-a80.jpg
Ngã tư Tôn Đức Thắng - Chu Văn An, hàng vạn người dân đang rất hào hứng đón xem buổi hợp luyện lần 2. Công tác ăn ninh tại đây đang được thắt chặt. Do phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài, nên không ít bạn nhỏ phải ngủ tạm trong lòng phụ huynh. Ảnh: PHI HÙNG
nguoi-dan-cho-tong-hop-luyen-a80-2.jpg
Chiến sĩ đứng làm nhiệm vụ an toàn an ninh cho buổi tổng hợp luyện. Ảnh: PHI HÙNG
Háo hức chờ buổi tổng hợp luyện
Ngươi-dan-ho-hoi-a80.jpg
“Khối nhi đồng” trên phố Kim Mã háo hức chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: THÚY HẰNG

19 giờ 30, tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Thì và Bà Triệu, những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác, giữ cho đường phố sạch sẽ để đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường âm thầm làm việc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Họ thu gom rác trong tiếng vỗ tay, cổ vũ của bà con.

2-Ngươi-dan-ho-hoi-a80.jpg
Các nhân viên vệ sinh môi trường đang miệt mài thu gom rác, giữ cho đường phố sạch sẽ để đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Cùng với sự tận tụy của lực lượng vệ sinh, người dân theo dõi buổi luyện diễu binh cũng thể hiện nét văn minh, ý thức cao khi tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, không chen lấn, xô đẩy và nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ.

Những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đó đã tạo nên một nếp sống đẹp, góp phần làm nên không khí trang trọng, đoàn kết và đầy tự hào trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

1-Ngươi-dan-ho-hoi-a80.jpg
Người dân xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi các lực lượng diễu binh, diễu hành trên phố Kim Mã. Ảnh: THÚY HẰNG
