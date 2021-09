Tổng hợp kết quả Emmy 2021, Netflix 'bội thu' với 'The Crown' và 'The Queen’s Gambit'

Tổng hợp kết quả giải Emmy 2021: - Series chính kịch hay nhất: The Crown (Netflix) - Đạo diễn xuất sắc của series chính kịch: Jessica Hobbs, The Crown (Netflix) - Biên kịch xuất sắc của series chính kịch: Peter Morgan, The Crown (Netflix) - Nữ chính xuất sắc của series chính kịch: Olivia Colman, The Crown (Netflix) - Nam chính xuất sắc của series chính kịch: Josh O’Connor, The Crown (Netflix) - Nữ phụ xuất sắc của series chính kịch: Gillian Anderson, The Crown (Netflix) - Nam phụ xuất sắc của series chính kịch: Tobias Menzies, The Crown (Netflix) - Nam diễn viên khách mời trong phim chính kịch: Courtney B. Vance, Lovecraft Country (HBO) - Nữ diễn viên khách mời trong phim chính kịch: Claire Foy, The Crown (Netflix) - Series hài kịch hay nhất: Ted Lasso (Apple TV+) - Đạo diễn xuất sắc của series hài kịch: Lucia Aniello, Hacks (HBO Max) - Biên kịch xuất sắc của series hài kịch: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks (HBO Max) - Nữ chính xuất sắc của series hài kịch: Jean Smart, Hacks (HBO Max) - Nam chính xuất sắc của series hài kịch: Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+) - Nữ phụ xuất sắc của series hài kịch: Hannah Waddingham, Ted Lasso Apple TV+) - Nam phụ xuất sắc của series hài kịch: Brett Goldstein, Ted Lasso (Apple TV+) - Nữ diễn viên khách mời trong phim hài kịch: Maya Rudolph, Saturday Night Live (NBC) - Nam diễn viên khách mời trong phim hài kịch: Dave Chappelle, Saturday Night Live (NBC) - Series ngắn hay nhất: The Queen’s Gambit (Netflix) - Đạo diễn xuất sắc của series/phim ngắn: Scott Frank, The Queen’s Gambit (Netflix) - Biên kịch xuất sắc của series/phim ngắn: Michaela Coel, I May Destroy You (HBO) - Nữ chính xuất sắc của series ngắn hoặc phim: Kate Winslet (Mare of Easttown) - Nam chính xuất sắc của series ngắn hoặc phim: Ewan McGregor (Halston) - Nữ phụ xuất sắc của series ngắn hoặc phim: Julianne Nicholson, Mare of Easttown (HBO) - Nam phụ xuất sắc của series ngắn hoặc phim: Evan Peters, Mare of Easttown (HBO).