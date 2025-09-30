Tổng hợp hình ảnh 'Hà Nội chưa bao giờ như này' trong trận mưa ngập từ sáng đến tối!

30/09/2025 21:23

Hà Nội chìm trong mưa ngập suốt từ sáng đến tối 30/9, đường phố biến thành “biển nước”, người dân chật vật dắt xe, lội bộ hàng cây số để kịp về nhà.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ

Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 29 đến 7h ngày 30/9 tại nhiều điểm rất cao: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Cho đến chiều tối ngày 30/9, Hà Nội vẫn chìm trong mưa lớn kèm sấm sét

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài

Hàng quán ven đường ngập trong biển nước

Mưa lớn bắt đầu từ sáng và kéo dài suốt đến giờ tan tầm, khiến tình trạng ngập úng càng nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến phố, dòng xe chết máy nối dài, người dân loay hoay dắt bộ trong cơn mưa tầm tã

Có người chỉ còn cách lội bộ vượt qua "4,5 ngã tư" để đón con, cháu đi học về.

Chị Ngân (phường Ba Đình, Hà Nội) đang trên đường đón các cháu nhỏ đi học về cho biết: “Gia đình đi bộ cũng hơn một cây số rồi. Đoạn trên kia đi bộ còn ngập cao đến bụng. Trong trường cũng ngập đến mắt cá chân. Chỉ có lội bộ là nhanh nhất.”

Không chỉ xe máy, nhiều phương tiện công cộng cũng rơi vào cảnh kẹt cứng. Một tài xế xe buýt than thở: “Hai tiếng mười lăm phút rồi. Sâu quá, xe gầm thấp nên không qua được.”

Ngồi trên chiếc xe buýt bị mắc kẹt trong bến hàng giờ đồng hồ, một sinh viên chia sẻ: “Em chờ trên xe buýt 2 tiếng rồi vẫn chưa thể đi. Nhưng chỉ có xe này em mới về được nhà.”

Đến thời điểm 5 giờ chiều, chiều tuyến đường trọng điểm vẫn trong tình trạng ngập sâu
Ùn tắc kéo dài cũng khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng vất vả
Theo dự báo từ Accuweather dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/9 có mưa tăng cường, có lúc mưa vừa, mưa to kèm dông, tập trung vào khung giờ 13h-17h

Tối và đêm, trời tiếp tục nhiều mây, vẫn còn mưa nhưng cường độ giảm dần
Dự báo thời tiết ngày mai 1/10, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây. Buổi sáng vẫn có những đợt mưa nhỏ lác đác, song cường độ nhẹ và ngắt quãng. Từ trưa đến chiều, thời tiết khô ráo hơn, trời nắng yếu xen kẽ mây dày. Tối và đêm, độ ẩm tăng, đôi nơi có mưa rào nhẹ.

Nhóm PV

