Tổng hợp hình ảnh 'Hà Nội chưa bao giờ như này' trong trận mưa ngập từ sáng đến tối!

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ

Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 29 đến 7h ngày 30/9 tại nhiều điểm rất cao: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Cho đến chiều tối ngày 30/9, Hà Nội vẫn chìm trong mưa lớn kèm sấm sét